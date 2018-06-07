Путин прокомментировал предложение обменять Вышинского на Сенцова

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не думал о возможном обмене арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России гражданина Украины Олега Сенцова, поскольку их дела несопоставимы.

"Это совершенно разные, несопоставимые вещи, поэтому мы пока об этом не думали", - сказал Путин в ходе "прямой линии", отвечая на вопрос о возможности обмена. Сравнивая дела Вышинского и Сенцова, президент заметил, что российского журналиста "задержали за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", это "абсолютно беспрецедентная и недопустимая политика." Касаясь дела Сенцова, президент напомнил, что он задержан в Крыму "не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, подготовку взрыва, от которого могли пострадать конкретные люди".

При этом Путин заявил, что надеется на освобождение Киевом Вышинского, "в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе украинские власти сегодня зависят".

В середине мая сотрудники украинских силовых структур задержали главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского по обвинению в госизмене, 17 мая он был арестован.

Житель Крыма режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить украинцев, удерживаемых в РФ. С требованием освободить Сенцова ранее неоднократно выступали деятели культуры разных стран.