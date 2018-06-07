Путин ответил на вопрос о преемнике

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе "прямой линии", что его преемника выберут избиратели.

"Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле слова нет, его определит российский народ, избиратели Российской Федерации", - сказал Путин, отвечая на вопрос, готовит ли он преемника.

Путин добавил, что думает о подрастающем новом поколении управленцев, "которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию".

На вопрос, не одиноко ли ему на политическом Олимпе, президент ответил отрицательно, отметив, что с ним команда единомышленников.