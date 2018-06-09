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Поймать или купить: суды разбирают дело о подаренных саудовской делегации кречетах

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Поймать или купить: суды разбирают дело о подаренных саудовской делегации кречетах
Кречет
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Руководитель госструктуры рискует собственными деньгами, когда выполняет нестандартное поручение руководства, свидетельствуют материалы спора между бывшим руководителем одного из НИИ Минприроды, ведомством и самим институтом. Но пока в "деле о кречетах для саудитов" суды встают на сторону менеджера - уже отставного.

Во второй половине лета 2015 года директор ВНИИ охраны окружающей среды (ВНИИ Экология) Андрей Недре получил необычную команду - добыть двух кречетов в подарок членам делегации из Саудовской Аравии. Отправной точкой цепочки распоряжений на этот счет была бумага за подписью министра природных ресурсов и экологии РФ (в этот период пост занимал Сергей Донской), датированная 14 июля 2015 года, свидетельствуют материалы судебного разбирательства, в которое оказались вовлечены Минприроды, институт и сам Недре.

Поручение министра предусматривало отлов двух кречетов, но ни одного поймать не удалось, и тогда Недре решил купить птиц за счет экономии средств государственного задания. Потратил на это ВНИИ Экология 3 млн рублей.

Счетная палата, которая в начале 2017 года проверяла использование институтом средств федерального бюджета в 2015-2016 годах, сочла, что затраты на покупку кречетов были произведены неправомерно. А в октябре 2017 года - уже при новом руководстве - ВНИИ Экология подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о взыскании убытков на эту сумму со своего бывшего директора. Обоснованы требования были тем, что госзадание касалось научных основ стратегии сохранения и восстановления редких видов животных, в том числе кречетов, но про покупку этих птиц в подарок в нем ничего не говорилось, а раз так, то средства были израсходованы нецелевым образом.

Недре был уволен - как сообщили "Интерфаксу" в институте, в связи "с целым комплексом причин, безотносительно к закупке кречетов". Бывшего директора попытались также привлечь к уголовной ответственности по "профильной" части 1 статьи 285.1​ УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Но поскольку инкриминируемые действия относились к преступлениям небольшой тяжести, 19 ноября 2017 года уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока привлечения лица к уголовной ответственности, сообщили в институте.

В арбитражном суде бывший директор экологического НИИ защищался, обращая внимание, прежде всего, на упомянутое поручение главы Минприроды. Истец и само ведомство в ответ говорили, что документ был адресован не в институт, а врио Росприроднадзора Амирхану Амирханову, и предписывал только организовать работу по отлову двух особей кречетов. "Указаний на необходимость их приобретения за счет средств, выделенных учреждению в рамках государственного задания на 2015 год, поручение не содержит", - излагается аргументация оппонентов Недре в материалах дела.

Второй аргумент бывшего директора ВНИИ Экология относился к категории "все было для пользы дела", причем роль своего подарка он расценил как без преувеличения историческую. "В результате действий по покупке и передачи в дар птиц был подписан меморандум о дальнейшем сотрудничестве и соглашение между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и фондом из Саудовской Аравии, по которому Саудовская Аравия инвестирует в российскую экологию и сельское хозяйство порядка $10 млрд", - говорится в материалах дела.

РФПИ и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) в 2015 году действительно создали партнерство, в рамках которого PIF инвестирует $10 млрд преимущественно в проекты на территории РФ. Правда, сообщил об этом РФПИ еще в июле, за несколько дней до того, как министр природы дал поручение о кречетах.

Впрочем, для суда эти детали значения, судя по тексту решения, не имели. Российское законодательство предусматривает, что, обращаясь с требованием об убытках, истец должен доказать факт их причинения и размер, представить свидетельства недобросовестности и неразумности руководителя, а также обосновать причинно-следственную связь между одним и другим. Ничего подобного первая инстанция не обнаружила.

"Из материалов дела не усматривается, что истцу были причинены убытки, соответствующих доказательств в деле нет. Ответчиком были приняты необходимые и достаточные меры для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо. Пояснения, данные ответчиком в судебном заседании, являются последовательными и непротиворечивыми. Истцом не доказано наличия недобросовестности, неразумности действий ответчика", - говорится в решении суда, который отказал в удовлетворении требования ВНИИ Экология 28 февраля.

Во вторник было опубликовано и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по этому делу. Он согласился со всеми выводами первой инстанции, и ее решение вступило в силу.

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Теги: ВНИИ Экология, Минприроды, Андрей Недре, РФПИ
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