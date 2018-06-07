Суд поддержал Россельхознадзор в споре с Danone

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Волгоградской области поддержал Россельхознадзор в споре с АО "Данон Россия" (российская "дочка" Danone). Служба может запретить поставки продукции компании в страны ЕАЭС.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, судебный иск был подан к управлению Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия. Истец требовал признать незаконными действия надзорного органа в отношении филиала "Молочный комбинат "Волгоградский"" АО "Данон Россия". В продукции предприятия были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы.

После их обнаружения теруправление Россельхознадзора по согласованию с прокуратурой Волгоградской области провело внеплановую проверку комбината и установило, что он принимал сырое молоко без ветеринарных сопроводительных документов, не возвращал молоко с остаточным количеством лекарственных средств, а также производил продукцию в помещении, не соответствующем санитарным нормам.

В связи с этим предприятию было предъявлено два штрафа - на 100 тыс. и 10 тыс. рублей.

АО "Данон Россия" не согласилось с действиями территориального управления, подало иск в арбитражный суд Волгоградской области. Суд принял решение в пользу Россельхознадзора.

Служба также сообщила, что приняла все возможные меры для недопущения небезопасной продукции в оборот. В частности, информация о выявленных нарушениях была направлена в прокуратуру Волгоградской области, в адрес администрации области и Росаккредитации для принятия решения об отзыве декларации соответствия на продукцию комбината. Его продукция была поставлена на усиленный лабораторный контроль.

Россельхознадзор напоминает, что вопросы к качеству и безопасности продукции компании Danone в России остаются актуальными. В частности, на сегодня продукция ее четырех предприятий подвергается усиленному лабораторному контролю Россельхознадзора из-за выявления несоответствий по жирно-кислотному составу в молоке, по содержанию дрожжей в твороге, а также в кефире и других кисломолочных продуктах.

При этом в случае повторных выявлений нарушений Россельхознадзор будет вынужден запретить поставки продукции компании в страны ЕАЭС.