Подозреваемый в пытках полицейский в Ингушетии отпущен под подписку о невыезде

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мера пресечения в виде подписки о невыезде избрана сотруднику Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Андрею Оваде, подозреваемому в выбивании показаний у задержанного, сообщается на сайте межрегиональной общественной организации "Комитет против пыток".

В рамках расследования потерпевший житель республики Альберт Хамхоев опознал одного из своих истязателей. "Им оказался сотрудник регионального центра по противодействию экстремизму Овада, который на момент преступления был старшим оперуполномоченным. Овада был допрошен в качестве подозреваемого, и в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 5 ноября двое жителей республики обстреляли полицейских на стационарном посту ДПС "Волга 17" в районе ингушского села Яндаре. В ходе боестолкновения были уничтожены двое боевиков, пятеро сотрудников ГИБДД получили ранения, один инспектор погиб. Возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору).

По делу о нападении на пост задержаны пять человек, в том числе и житель села Яндаре, мастер спорта по боксу Альберт Хамхоев, который был знаком с одним из ликвидированных боевиков. 16 ноября суд вынес решение о его аресте по обвинению в незаконном хранении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

В январе следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения Хамхоева для получения у него признательных показаний об обнаруженном в его доме огнестрельном оружии. По словам Хамхоева, он подвергся физическому насилию и пыткам с применением электрического тока. Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Оздоев зафиксировал у мужчины кровоподтеки и ссадины на животе, груди, ногах и руках. По итогам судебно-медицинской экспертизы были зафиксированы побои. Дело квалифицировано по п."а" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

13 марта этого года Назранский районный суд республики изменил Хамхоеву меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. С начала июня молодой человек начал участвовать в следственных действиях - опознаниях сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в его задержании.