Главные новости
В России"Прямая линия" с Путиным. КороткоВ миреШвеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"В РоссииПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на Сенцова
В России

Подозреваемый в пытках полицейский в Ингушетии отпущен под подписку о невыезде

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мера пресечения в виде подписки о невыезде избрана сотруднику Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Андрею Оваде, подозреваемому в выбивании показаний у задержанного, сообщается на сайте межрегиональной общественной организации "Комитет против пыток".

В рамках расследования потерпевший житель республики Альберт Хамхоев опознал одного из своих истязателей. "Им оказался сотрудник регионального центра по противодействию экстремизму Овада, который на момент преступления был старшим оперуполномоченным. Овада был допрошен в качестве подозреваемого, и в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 5 ноября двое жителей республики обстреляли полицейских на стационарном посту ДПС "Волга 17" в районе ингушского села Яндаре. В ходе боестолкновения были уничтожены двое боевиков, пятеро сотрудников ГИБДД получили ранения, один инспектор погиб. Возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору).

По делу о нападении на пост задержаны пять человек, в том числе и житель села Яндаре, мастер спорта по боксу Альберт Хамхоев, который был знаком с одним из ликвидированных боевиков. 16 ноября суд вынес решение о его аресте по обвинению в незаконном хранении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

В январе следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения Хамхоева для получения у него признательных показаний об обнаруженном в его доме огнестрельном оружии. По словам Хамхоева, он подвергся физическому насилию и пыткам с применением электрического тока. Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Оздоев зафиксировал у мужчины кровоподтеки и ссадины на животе, груди, ногах и руках. По итогам судебно-медицинской экспертизы были зафиксированы побои. Дело квалифицировано по п."а" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

13 марта этого года Назранский районный суд республики изменил Хамхоеву меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. С начала июня молодой человек начал участвовать в следственных действиях - опознаниях сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в его задержании.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ингушетия, Андрей Овада, Альберт Хамхоев
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Путин прокомментировал инсценировку убийства БабченкоПутин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко
Президент РФ заявил, что он узнал об украинском "расстрельном списке" журналистов из СМИПодробнее
 "Прямая линия" с Путиным. Коротко"Прямая линия" с Путиным. Коротко
Избранные ответы президента в ходе общения с народомПодробнее
 Путин прокомментировал предложение обменять Вышинского на СенцоваПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на Сенцова
По словам президента, дела российского журналиста и украинского режиссера несопоставимыПодробнее
 "Прямая линия" с Путиным. Онлайн"Прямая линия" с Путиным. Онлайн
Президент в 16-й раз отвечает на вопросы россиян, в этот раз без гостей в студии, но с прямой связью с губернаторами и министрамиПодробнее
Путин пообещал блогерам не блокировать YouTube и InstagramПутин пообещал блогерам не блокировать YouTube и Instagram
Путин также заявил, что будет побуждать спецслужбы обеспечивать безопасность, не ограничивая свободы интернетаПодробнее
 Путин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой ЭйнштейнаПутин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой Эйнштейна
Страх взаимного уничтожения сдерживает ведущие державы от резких движений, заявил президентПодробнее
 Путин в новом формате проведет "прямую линию" с россиянамиПутин в новом формате проведет "прямую линию" с россиянами
Было решено отказаться от гостей в студии, кроме того, президент будет тут же связываться с губернаторами и министрами по заданным вопросамПодробнее
 Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и ПольшиСпасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и Польши
Поиск французских туристов продолжаетсяПодробнее
 Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятийРоссельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятий
Ведомство начало расследованиеПодробнее
 СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника Захарченко
Адвокат обвиняемого Александр Горбатенко заявил, что теперь средства должны быть возвращены владельцамПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Прямая линия" с Путиным. КороткоВ миреШвеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"В РоссииПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на СенцоваЭкономикаАСВ сообщило о возможной страховке по вкладам в отдельных случаях до 10 млн рублейВ РоссииПутин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой из ЭйнштейнаСпортРоссия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА

Полковника дагестанского МВД арестовали по делу о даче взятки в $2 млн

Раде не удалось включить на рассмотрение вопрос о запрете показа ЧМ-2018

Противники свалок в Волоколамске и Коломне остались недовольными "прямой линией"

Полковник дагестанского МВД арестован по делу о даче взятки в $2 млн

Суд в Москве продлил арест предполагаемому организатору ячейки "Аум Синрикё"

"Лето": Ода к радости

"Лето": Ода к радостиВ российский прокат вышел новый фильм Кирилла Серебренникова Подробнее

Подозреваемый в пытках полицейский в Ингушетии отпущен под подписку о невыезде

Суд поддержал Россельхознадзор в споре с Danone

Ikea пообещала убрать из своих магазинов одноразовые пластиковые предметы

Глава Крыма объяснил высокие цены на продукты в регионе отсутствием конкуренции

Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко покинул совет директоров МОЭСКа

Симона Халеп стала первой финалисткой "Ролан Гаррос"

Костин призвал вывести идею дедолларизации на мировой уровень

Самолет с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку в Коми

На Украине сменился глава минфина

Зюганов предложил провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста

Украинская полиция взяла под охрану часть фигурантов "списка Бабченко"

Минфин РФ предложил освободить банки от раскрытия попавших под санкции собственников

Госфонд Саудовской Аравии купил акции Saudi Arabian Mining на $2,85 млрд

В Казахстане нашли захоронение конного гунна

Путин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко

Путин прокомментировал инсценировку убийства БабченкоПрезидент РФ заявил, что он узнал об украинском "расстрельном списке" журналистов из СМИ Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru