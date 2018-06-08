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Суд на три месяца приостановил работу свалки под Тулой

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Суд приостановил на 90 дней работу полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Белевском районе Тульской области в связи с многочисленными нарушениями, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Иск был подан после проверки муниципального предприятия "Белевское коммунальное хозяйство", которое ответственно за содержание полигона.

В частности, на полигоне не проводился круглосуточный учет поступающих отходов, их складирование проводилось хаотично. Кроме того, не был обеспечен контроль за составом поступающих отходов. При этом организацией не проводился контроль за состоянием подземных водных объектов, атмосферного воздуха, почвы в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

Также на выезде с полигона не оборудована контрольно-дезинфицирующая установка, не используются переносные сетчатые ограждения для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТКО из мусоровозов.

Кроме того, в числе нарушений - отсутствие технологического регламента, режима работы полигона, инструкции по приему отходов с учетом требований производственной санитарии.

В связи с этим Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ и протокол о временном запрете деятельности полигона ТКО. Материалы дела об административном правонарушении были направлены в суд Белевского района.

"Постановлением суда назначено наказание в виде административного приостановления деятельности складирования, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТКО города Белева сроком на 90 суток с 22 мая", - подчеркнули в управлении.

В настоящее время вывоз твердых коммунальных отходов с территории Белева осуществляется на другой полигон.

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Теги: Тульская область
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