Топ-менеджер "Роснано" отказался признать вину по новому делу

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Адвокаты управляющего директора "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрея Горькова подтвердили "Интерфаксу" возбуждение против их подзащитного нового уголовного дела.

"Сегодня Горькову было предъявлено обвинение по новому уголовному делу, которое никоем образом не связано с предыдущем делом. Это обвинение предъявлено в последний день его срока содержания под стражей по предыдущему делу с одной лишь целью, чтобы он не был освобождён из-под стражи", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Антон Голышев.

В свою очередь другой защитник Горькова Сергей Дрозда сообщил, что его подзащитный не признает вины, так как не может понять предъявленное обвинение.

"Новое обвинение настолько неконкретно, что его невозможно комментировать. Оно относится к 2009-2010 годам, когда Горьков был сотрудником в финансово-кредитном департаменте", - сказал адвокат.