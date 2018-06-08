Хабаровские власти после жалобы Путину отчитались об отсутствии сокращений на авиапредприятиях

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Текучка кадров на авиапредприятиях в Хабаровском крае минимальная, за последний год сокращений персонала не было, сообщил в пятницу журналистам начальник управления обрабатывающих отраслей промышленности министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Алексей Абросимов.

Волонтеры во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным рассказали президенту о ситуации инженера-самолетостроителя в Комсомольске-на-Амуре, который из-за сокращения теперь вынужден красить крыши домов.

"Мы постоянно отслеживаем вопросы обеспеченности кадрами наших авиационных предприятий. По нашей информации, как такового сокращения на авиационных заводах нет. Наоборот, специалисты, которые возможно в будущем будут менее востребованы в рамках предприятия, могут пройти там же специальное переобучение на специальность, востребованную в определенный момент", - сказал Абросимов.

По его словам, два авиационных завода - в Комсомольске-на-Амуре завода им. Гагарина и там же филиал "Гражданских самолетов Сухого" полностью обеспечены заказами. Так что в перспективе, потребуется даже увеличение рабочих мест.

"Я думаю, учитывая перспективу заказов, новые рабочие места даже еще будут созданы. Никаких планов по сокращению на предприятиях нет, а если же реализуются программы, которые задуманы, то у нас будет еще и рост числа работников", - отметил Абросимов.