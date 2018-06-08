Прокуратура Хабаровского края проверит информацию по жалобам Путину

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Хабаровского края организовала проверку в связи с обращением на "Прямую линию" с президентом инженера - самолетостроителя из Комсомольска-на Амуре, который после сокращения вынужден работать маляром, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс " в прокуратуре региона.

"Проверка организована в связи с обращением жителя Комсомольска-на-Амуре и в связи с вопросом о распределении "дальневосточного гектара" между чиновниками региона", - сказала старший помощник прокурора Валентина Глазова.

По ее словам, в случае выявления нарушения будут приняты меры прокурорского реагирования.

Волонтеры во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным затронули несколько тем, касающихся Хабаровского края. В частности, рассказали президенту о ситуации инженера-самолетостроителя в Комсомольске-на-Амуре, который из-за сокращения теперь вынужден красить крыши домов.

Также внимание президента обратил на себя житель столицы, который переехал в Хабаровский край и был вынужден взять свой гектар более чем в 300 км от Хабаровска, так как "все хорошие участки разобрали чиновники".