После "прямой линии" в Приамурье решили проверить жалобы на снижение зарплат медработникам

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка начата после жалобы президенту РФ на снижение заработной платы медперсоналу Белогорской больницы Амурской области, руководство медицинского учреждения заявляет о необоснованности претензий.

"Заработные платы не снизились, это неправда. Сейчас у нас уже начала работу прокуратура по данному сообщению. Что касается медработников, то мы выполняем "дорожную карту", по указу президента № 597, все у нас выдерживается. По другим сотрудникам до "минималки" поднимаем, меньше никто не получает", - сообщил агентству "Интерфакс" главный врач Белогорской больницы Анатолий Шеленок.

Он также заверил, что жалобы о повышении, а потом снижении зарплаты медработников, которые прозвучали в ходе "прямой линии" с президентом РФ, не имеют отношения к Белогорской больнице. "Таких фактов у нас нет", - сказал собеседник агентства.

Во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным были зачитаны сообщения нескольких сотрудников бюджетной сферы о снижении зарплаты.

"Не успели обрадоваться повышению зарплаты в начале этого года, как в апреле, после выборов, зарплату срезали до прошлогоднего уровня", - процитировала ведущая список жалоб, отметив, что, к примеру, в Новочеркасской психиатрической больнице зарплата медсестры снизилась с 20 тыс. рублей до 11 тыс. рублей. Аналогичный сигнал поступил и от медперсонала города Белогорска в Амурской области.

Шеленок приступил к обязанностям главврача Белогорской больницы только в мае текущего года. До этого в течение 2,5 лет работал в Свободненской больнице. Его предшественник занял пост главы комитета по вопросам социальной политики Заксобрания области.