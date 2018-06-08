Хабаровский губернатор собрался лично найти работу пожаловавшемуся Путину авиастроителю

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт собирается лично познакомиться с инженером-авиастроителем из Комсомольска-на-Амуре, который в ходе прямой линии рассказал Владимиру Путину о проблеме с трудоустройством.

"Я с рабочей поездкой собираюсь в Комсомольск, постараюсь встретиться с ним и поговорить. Даже если его вкусовые предпочтения не совпадут с тем, что будет предложено на заводе, мы все равно, найдем ему место", - сказал Шпорт.

По его словам, на авиационных заводах в Хабаровском крае в настоящее время заявлено несколько сотен вакансий.

"Я вчера связывался с руководством КНАаЗ , они как раз набирают квалифицированных работников", - отметил глава региона.

Волонтеры во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным рассказали президенту о ситуации инженера-самолетостроителя в Комсомольске-на-Амуре, который из-за сокращения теперь вынужден красить крыши домов