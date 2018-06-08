Мэр Новосибирска не будет баллотироваться в губернаторы региона

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Мэр Новосибирска, глава областной организации КПРФ Анатолий Локоть заявил журналистам в пятницу, что не будет участвовать в выборах губернатора Новосибирской области в качестве кандидата.

"Весь Новосибирск , все население области втягивается в ожесточенную политическую схватку (...) Достигнуто соглашение о взаимодействии, это соглашение предусматривает сохранение прямых выборов мэра", - сказал он журналистам в пятницу.

"Я принял решение, согласованное с руководством КПРФ, отказаться от выдвижения на выборах губернатора Новосибирской области в пользу Андрея Александровича Травникова", - сказал он. По его словам, продолжение борьбы может привести к торможению развития региона, и считает этот сценарий неприемлемым.

О своем участии в выборах заявлял врио губернатора Андрей Травников от "Единой России". Ранее Локоть также говорил о намерении баллотироваться.

Травников был назначен врио губернатор Новосибирской области в октябре 2017 года после ухода в отставку губернатора Владимира Городецкого, чьи полномочия истекали в 2019 году.

Решением областного Законодательного собрания выборы губернатора назначены на 9 сентября.