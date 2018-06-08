Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Назрани нейтрализованы двое боевиков, сообщает в пятницу Национальный антитеррористический комитет.

"Сегодня в городе Назрани Республики Ингушетия в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы двое бандитов, вынашивающих намерения совершить преступление террористической направленности", - говорится в сообщении НАК.

Ранее источник сообщал агентству, что утром в пятницу два боевика были блокированы в одном из частных домовладений в Гамурзиевском округе Назрани в результате спецоперации. Они оказали вооруженное сопротивление, один из них был убит.

Позднее информированный источник рассказал "Интерфаксу", что вместе с боевиками в частном доме была заблокирована молодая женщина, и сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию, оказалась ли она заложницей или же причастна к деятельности незаконных вооруженных формирований.