В пригороде Саратова ликвидировали открытый огонь на двух мусорных свалках

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Ликвидирован открытый огонь на двух мусорных полигонах, расположенных в нескольких километрах друг от друга в пригороде Саратова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона в пятницу.

"На официальном полигоне бытовых отходов OOO "СТМ-Капитал" недалеко от поселка Расково в Саратовском районе огонь потушен. Ведутся работы по локализации очагов тления. Площадь тления сократилась с 1 га до 0,5 га. Здесь работает 12 единиц техники",- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на территории бывшей свалки, так называемого Гусельского полигона, расположенного в нескольких километрах от Расково, открытый огонь также ликвидирован. "Площадь тления мусора на утро 8 июня составляет 1,5 га. На полигоне работает семь единиц техники",- уточнили в Минприроды.

Накануне утром в пригороде Саратова загорелись сразу два мусорных полигона вблизи жилых массивов. Как уточнили агентству "Интерфакс" в областном правительстве, вблизи одного из горящих полигонов находится поселок Расково и около 60 многоэтажных домов микрорайона Солнечный-2, где проживает более 15 тысяч человек.

Общая площадь горения составила порядка 6 га. Ситуацию усложнил сильный ветер.

Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области были отобраны пробы для определения качества воздуха на границах санитарно-защитной зоны полигонов и ближайшей жилой застройке.