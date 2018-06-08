Верховный суд смягчил приговор двум осужденным за хищения на "Восточном"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд России в пятницу смягчил приговор экс-главе "Дальспецстроя" Юрию Хризману и его сыну, осужденным по делу о хищениях при строительстве космодрома "Восточный".

"В отношении Юрия Хризмана срок наказания снижен на полгода - до 11 лет и 6 месяцев, а также сократил сумму штрафа с 1,5 до 1 млн рублей. Его сын Михаил освобождён от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", - рассказали "Интерфаксу" в суде.

В отношении других осужденных приговор оставлен без изменения.