В Кемерове жилой дом эвакуировали из-за деформации здания

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Просевший пол и трещины стали причиной эвакуации жильцов четырехэтажного кирпичного дома в Кемерове, сообщил агентству "Интерфакс" мэр города Илья Середюк.

"В жилом доме по улице Островского, 27 в зоне 10-го и 11-го подъездов появились трещины с просадкой пола. Жильцы эвакуированы, подъезды находятся под охраной", - сказал Середюк.

Для изучения состояния несущей конструкции дома привлекли специалистов, которые к вечеру дадут заключение.

"По результатам заключение будет принято дальнейшее решение (о судьбе дома - ИФ). В случае необходимости жителей отселят в гостиницы города. Сейчас организован подвоз воды, планируется организация горячего питания", - отметил глава города.

Он добавил, что дом построен в 1954 году, в нем 13 подъездов со 130 квартирами.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на первом этаже жилого дома расположена поликлиника, в ней прорвало трубу, в результате в здании просел пол.