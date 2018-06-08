В МИД РФ заявили о возможной встрече Лаврова с Помпео в Сингапуре в августе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Россия и США работают над организацией встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео, сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Это (встреча на "полях" мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре в августе - ИФ) - одна из возможностей, и она представляется логичной и вполне реалистичной. Но пока ясности относительно того, можно ли будет таким образом совместить, состыковать графики руководителей внешнеполитических ведомств России США, у нас нет", - сказал Рябков "Интерфаксу" в пятницу.

"Когда министр Лавров и госсекретарь Помпео общались по телефону 30 мая, с обеих сторон была выражена заинтересованность в проведении очного контакта. Сейчас задача подчиненных глав внешнеполитических ведомств, наша задача - найти место и определить время, чтобы было комфортно и удобно руководителям обеих внешнеполитических служб, мы этим сейчас занимаемся. Естественно, в содержательной части подготовка контакта ведется. Это процесс, который во многих отношениях довольно-таки трудоёмкий, поскольку количество вопросов, которые очень долго не решаются, буквально зашкаливает в наших отношениях", - сказал дипломат.

Ранее Рябков призвал критически отнестись к публикации WSJ, в которой говорилось, что президент РФ Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца помочь в организации его встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вене этим летом.