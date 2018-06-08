Пьяный мужчина открыл стрельбу по школьникам в Челябинске

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства стрельбы по ученикам школы N63 в Челябинске.

"В результате инцидента никто серьезно не пострадал, у одного мальчика ссадины. Были вызваны родители, они отказались от госпитализации", - сообщили "Интерфакс" в пресс-службе администрации города.

Инцидент произошел утром 8 мюня. Предположительно, стрельба велась из окна дома напротив школы из пневматического оружия, добавил собеседник агентства.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что инцидент произошел в районе гаражей, расположенных рядом со зданием школы.

"Двенадцатилетние мальчишки из летнего школьного лагеря забрались на крыши гаражей и стали прыгать по ним. Из окна второго этажа дома напротив их увидел хозяин одного из гаражных боксов, 41-мужчина. Он начал стрелять в подростков из пневматического ружья. В одного попал, он получил ушибы", - рассказал собеседник агентства.

По предварительной информации, стрелявший мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.