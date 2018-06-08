"Единая Россия" поддержит Воробьева на выборах губернатора Подмосковья

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президиум Генсовета "Единой России" утвердил предвыборные программы, с которыми кандидаты от партии будут участвовать в борьбе за пост губернатора в Московской и Нижегородской области, а также в Чукотском автономном округе.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Единой России", ожидается, что кандидатура нынешнего главы Московской области Андрея Воробьева будет поддержана партией.

"В субботу пройдет внеочередная конференция областного регионального отделения нашей партии, ее делегаты в рамках процедуры предварительного голосования выберут кандидата от партии для участия в подмосковных выборах", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего будет рассматриваться пять кандидатур. "Есть основания считать, что действующего губернатора поддержит большинство делегатов", - сказали в "Единой России".