Экс-директор департамента Минкультуры Мазо заочно арестован

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо, обвиняемого по делу о хищениях 450 млн рублей при строительстве объектов "Эрмитажа".

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Б.Мазо меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.

По ее словам, Мазо заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) - он объявлен в международный розыск.

Ранее по этому делу с санкции Басманного суда в Москве под стражу были взяты экс-замминистра культуры Григорий Пирумов, а также руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

По данным следствия, фигуранты дела организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации.

В рамках дела Эрмитажем заявлен иск о компенсации ущерба к обвиняемым на 856 млн рублей - "в размере авансированных средств, не направлявшихся на строительство, а фактически распыленных между компаниями группы с целью их хищения".

Дело реставраторов

Ранее эти же фигуранты были осуждены по так называемому "делу реставраторов" - о хищении порядка 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов.

Дорогомиловский суд Москвы 9 октября 2017 года приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей, признав его виновным в хищении порядка 164 млн рублей, которые были выделены из бюджета для реставрации различных культурных объектов. Вместе с тем суд освободил чиновника от наказания за его фактическим отбытием под стражей в ходе следствия.

Мазо также получил реальный срок и был освобожден от его отбытия по аналогичным обстоятельствам.

Летом 2017 года Дорогомиловский суд приговорил Колесникова к пяти годам лишения свободы условно.