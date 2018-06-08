В Челябинске задержан мужчина, стрелявший по бегавшим на его гараже подросткам

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту стрельбы из пневматического оружия по школьникам в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в пятницу мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил из пневматического ружья в двух 12-летних школьников, находившихся около одной из школ Центрального района города.

"Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении

По предварительной информации, школьники бегали по крыше гаража, принадлежащего подозреваемому, из-за чего он начал стрельбу.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали у школьников касательные раны. Госпитализация не потребовалась.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел рядом со школой №63, на крышу гаража забрались воспитанники летнего школьного лагеря.

По сведениям источника агентства, пострадал один подросток, у него ссадины и ушибы.