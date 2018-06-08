Топ-менеджера "Роснано" арестовали на два месяца за хищение 200 млн руб.

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал на два месяца арест управляющего директора "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрея Горькова, обвиняемого в хищении около 200 млн рублей, принадлежащих корпорации.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Горькова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 августа", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Адвокаты намерены в ближайшие дни обжаловать это решение в Мосгорсуде.

Уголовное дело на топ-менеджера было возбуждено 7 июня, ему предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ранее на заседании следователь сообщил, что "Горькову предъявлено обвинение в хищении имущества ОАО "Роснано" группой лиц по предварительному сговору на сумму 198,5 млн рублей, которые находились на счетах инвестированной "Роснано" компании". Деньги находили на счётах банка "Смоленский". Преступление, как считает следствие, было совершено в 2009-2010 годах, когда Горьков работал в "Роснано" в финансово-кредитном департаменте.

Горьков все обвинения отрицает. По его словам, все его действия были правомерными и не выходили за рамки закона.