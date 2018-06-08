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ОНФ откроет "горячую линию" для жалоб на завышение цены бензина

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Общероссийский народный фронт запускает "горячую линию" для приема сообщений о фактах завышения цен на бензин и газомоторное топливо, сообщила в пятницу пресс-служба ОНФ.

"Наши активисты всесторонне изучают проблему, с помощью обратной связи граждан информация будет подкреплена конкретными жалобами и материалами с информацией о цене топлива на разных АЗС. Вся собранная информация будет передана в правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу России", - заявил член центрального штаба ОНФ и депутат Госдумы Александр Васильев.

В ОНФ отмечают, что цены на разных заправочных станциях могут сильно отличаться из-за желания владельцев получить дополнительную прибыль.

"Мы знаем, что в некоторых регионах от информационного стенда с ценами даже лестницу не убирают, потому что цифры меняют очень часто. Известно, что топливо на АЗС не завозится каждый день, однако цены скачут ежедневно, что говорит о многом", - сказал Васильев.

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Накануне в ходе "Прямой линии" президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о том, долго ли будут расти цены на топливо. На что Путин ответил, что рост цен на топливо в России является недопустимой и неправильной ситуацией. "Я с вами согласен: то, что сейчас происходит - недопустимо. Это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов", - сказал президент, отвечая на вопрос водителя Алексея Караваева из Санкт-Петербурга.

Глава Минэнерго Александр Новак доложил Путину, что ситуация на топливном рынке в России постепенно улучшается, рост цен на бензин и дизельное топливо приостановился, дефицита топлива нет. "Срочные фискальные меры (снижение акцизов на бензин и ДТ с 1 июня - ИФ) уже оказали свое положительное влияние. Мы видим, что цены с конца мая на АЗС не растут", - сказал министр.

"Были достигнуты договоренности со всеми нефтяными компаниями об увеличении объемов производства нефтепродуктов и о его поставке на внутренний рынок. Хочу доложить, что на сегодняшний день существует необходимый объем топлива для обеспечения внутренних потребностей, для обеспечения посевной. Никакого дефицита не наблюдается", - заявил Новак.

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Теги: Общероссийский народный фронт, ОНФ
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