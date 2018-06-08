Матвиенко одобрила идею давать работникам выходной день для диспансеризации

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею ввести дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.

"Чтобы у людей появился мотив обязательно пройти диспансеризацию. Пусть для начала, чтобы приучить людей это делать, работодатель даст один дополнительный выходной и после этого работник должен будет принести справку, что он прошел диспансеризацию. Поэтому я поддерживаю эту идею", - сказала Матвиенко журналистам в пятницу.

Она подчеркнула важность воспитания культуры заботы о собственном здоровье и регулярного прохождения обследования. "Мы взываем к сознательности граждан. К сожалению, пока она на низком уровне", - добавила спикер Совета Федерации.

Накануне сообщалось, что на 14 июня в Госдуме запланировано обсуждение в I чтении внесенного еще в начале 2016 года законопроекта о предоставлении гражданам РФ раз в три года оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации.