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Минприроды предложило оборудовать лесовозы системой ГЛОНАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минприроды России предложило оснастить транспорт, перевозящий лес, аппаратурой ГЛОНАСС для ужесточения контроля за оборотом древесины в стране, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу. После согласования предложений с Минпромторгом документ будет направлен в правительство.

"Аппаратура ГЛОНАСС позволяет с высокой точностью отследить маршрут движения, время и место работы транспортных средств - автомашин, тракторов, самоходных машин, лесовозов. Это, в свою очередь, позволит повысить эффективность борьбы с незаконной заготовкой лесных насаждений и нелегальным оборотом древесины", - сказал замглавы Минприроды Иван Валентик, слова которого приводит пресс-служба.

В ведомстве отметили, что стоимость оснащения аппаратурой спутниковой навигации одного автомобиля составит 8 тысяч рублей. По оценке Рослесхоза, затраты на оснащение и ежегодная абонентская плата существенно не увеличат себестоимость заготавливаемой древесины.

Оснащение автомобилей спутниковой навигацией может стать обязательным к 2021 году, когда Минприроды внесёт изменения в технические регламенты.

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Теги: Минприроды
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