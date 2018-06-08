Ректор МГУ вступился за студента, разрисовавшего баннер с рекламой к ЧМ-2018

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий попросил руководство МВД не привлекать к уголовной ответственности первокурсника вуза Дмитрия Петелина, который нанес надпись "нет фан-зоне" на временной рекламе чемпионата мира по футболу-2018 на Воробьевых горах.

"С учетом того, что данное деяние было совершено студентом-первокурсником, хорошо успевающим в обучении, прошу вас рассмотреть возможность неприменения к нему мер юридической ответственности", - говорится в тексте письма Садовничего в адрес первого заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового.

Текст письма имеется в распоряжении "Интерфакса", в пресс-службе МГУ агентству подтвердили подлинность документа.

Ректор университета заявил, что деканат филологического факультета МГУ провел разъяснительную работу со студентом и "ему было указано на недопустимость подобного поведения".

"Считаем, что принятые меры в совокупности с проводящимися в настоящее время следственными действиями достаточны для того, чтобы Петелин осознал неправомерный характер своих действий и впредь не допускал подобного", - отмечается в письме.

Ранее сообщалось, что студент филфака МГУ стал подозреваемым по уголовному делу по статье "вандализм" после того, как написал на баннере-указателе для прохода болельщиков к фан-зоне ЧМ-2018 на Воробьевых горах "нет фан-зоне". Студент - один из противников размещения фан-зоны по соседству с главным зданием МГУ, в интернете ранее проводился сбор подписей в его поддержку.