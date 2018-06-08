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Глава МЧС России отменил приказ о запрещении проверок малого и среднего бизнеса

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Евгений Зиничев отменил приказ министерства, запрещающий проверки противопожарного состояния субъектов малого и среднего предпринимательства.

"До настоящего времени в МЧС России действовал приказ, который запрещал не только проверки малого и среднего бизнеса, но и содержал директиву для надзорных органов МЧС России "не включать в ежегодные планы проведения плановых проверок субъекты малого и среднего предпринимательства". Глава МЧС отменил приказ министерства от 12 сентября 2016 года "О запрещении проверок малого и среднего предпринимательства", - сказал журналистам представитель МЧС.

Отныне сотрудники пожарного надзора могут включить в план проведения проверок на 2019 год объекты малого и среднего бизнеса по согласованию с прокуратурой.

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"Таким образом, отмена ранее действующего приказа позволит сформировать план проверок в соответствии с федеральным законодательством и обеспечить своевременное выявление нарушений правил пожарной безопасности на объектах предпринимательства", - пояснили в МЧС.

На данный момент периодичность проверки для категории высокого риска составляет один раз в три года, значительного риска - один раз в четыре года, среднего риска - не чаще чем один раз в семь лет, для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 10 лет.

В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. В МЧС пояснили, что основанием для включения плановой проверки в ежегодный план, утверждаемый прокуратурой, является истечение установленного срока либо с даты ввода объекта в эксплуатацию, либо с даты последней плановой проверки.

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Теги: МЧС, Евгений Зиничев
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