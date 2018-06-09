Врачи оценили состояние пострадавшего при взрыве под Хабаровском

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Врачи Ванинской ЦРБ в Хабаровском крае продолжают оказывать помощь пострадавшему при взрыве бытового газа в поселке Октябрьский Ванинского района, сообщили "Интерфаксу" в районной больнице.

"В настоящий момент пациент находится в хирургическом отделении. Состояние оцениваем как средне - тяжелое. Операция ему не потребуется", - сказал представитель лечебного учреждения.

В свою очередь, по данным регионального МЧС, из 60 эвакуированных жильцов пострадавшего дома только 10 разместились в эвакопункте. Остальные находятся у друзей и родственников.

Вертолет МИ-8 со спасателями и психологами на борту вылетел в поселок. На месте пожарные расчеты продолжают дотушивание, а также приступили к разбору завалов. Раннее сообщалось, что ночью 9 июня в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома, расположенного в поселке Октябрьский, произошел взрыв. Взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки. В результате ЧП погиб хозяин квартиры 1929 г.р., еще один мужчина 1955 г.р. получил ожоги и доставлен в больницу.

По предварительным данным, в квартире взорвался бытовой газ. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.