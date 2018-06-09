Потушен пожар после взрыва бытового газа под Хабаровском

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в жилом доме в поселке Октябрьский Ванинского района, где ночью произошел взрыв бытового газа, сообщили "Интерфаксу" в региональном МЧС.

"Пожар на площади полностью потушен. К работе приступают специалисты испытательной пожарной лаборатории с комплексом "Струна" и следственная группа", - сказал собеседник агентства. По данным ведомства, площадь пожара составила 95 кв. м, пострадали три квартиры жилого дома. Продолжается разбор завалов.

Раннее сообщалось, что ночью 9 июня в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома, расположенного в поселке Октябрьский, произошел взрыв. Взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки. В результате ЧП погиб хозяин квартиры 1929 г.р., еще один мужчина 1955 г.р. получил ожоги и доставлен в больницу.

По предварительным данным, в квартире взорвался бытовой газ. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.