Таможенники Приамурья изъяли 200 фрагментов бивней мамонта у китайской туристки

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Жительница Китая пыталась вывезти из России через Благовещенский пункт пропуска (Амурская область) партию фрагментов бивней мамонта, которые спрятала в нижнем белье.

"Благовещенские таможенники задержали на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ партию из 173 фрагментов костей (предположительно фрагменты бивней мамонта) общим весом почти восемь килограммов. Гражданка КНР спрятала контрабандный товар в нижнем белье", - сообщила таможня.

В отношении гражданки Китая возбуждено дело по части 2 статьи 16.1 КоАП России (незаконное перемещение товаров через таможенную границу РФ). Фрагменты бивней изъяты и направлены на экспертизу.