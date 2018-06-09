Квартира под Хабаровском, где произошел взрыв, не была газифицирована

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Часть квартир, в том числе и та, в которой предположительно, произошел взрыв бытового газа, в подъезде жилого дома в хабаровском поселке Октябрьский, была негазифицирована, сообщил "Интерфаксу" специалист по взаимодействию со СМИ администрации района Евгений Шахрай.

"В квартире №8, в которой, предположительно, и произошел взрыв бытового газа, стояли заглушки. На кухне у пожилого мужчины, который проживал в квартире, стояла электроплита", - сказал Шахрай.

По его словам, специалисты газовой службы предполагают, что газ мог "просочиться" из квартиры с четвертого этажа и скопиться в восьмой.

Взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме произошел ночью 9 июня. В результате один человек погиб, двое пострадали. На месте работают спасатели, психологи и представители следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). На территории района введен режим ЧС.