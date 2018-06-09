Уголовное дело возбуждено из-за отравления детей в лагере на Урале

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после госпитализации 64 детей с признаками кишечной инфекции из летнего лагеря в Свердловской области.

Пресс-служба регионального СУ СКР сообщает, что уголовное дело возбуждено по ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Следователи допрашивают представителей администрации детского лагеря, изымают документацию, касающуюся организации питания детей.

В настоящее время состояние всех пострадавших стабильное.

В общей сложности, по данным СКР, были госпитализированы 64 ребенка и двое вожатых. По данным прокуратуры, инфекцию подхватили 62 ребенка и двое вожатых. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Лагерь "Сосновый бор" находится на территории Кушвинского городского округа.

У всех детей схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание.

Организацией детского лагеря занимается МАУ "Солнечный".