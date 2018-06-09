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Путин приедет в Узбекистан в октябре

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Узбекистан в октябре.

"Я помню о вашем приглашении, спасибо, постараюсь приехать с рабочим визитом, где-то это у нас осенью запланировано", - сказал Путин в субботу в беседе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Президент РФ отметил, что после последнего визита Мирзиеева в РФ многое изменилось в отношениях стран в лучшую сторону. "У нас растет товарооборот, причем заметными темпами. В прошлом 33,9%, почти 34%, а за первый квартал этого года еще плюс 43% с лишним", - напомнил Путин.

Он отметил, что Россия и Узбекистан осуществляют крупные проекты. По его информации, только компания "Лукойл" проинвестировала 7 млрд в экономику Узбекистана.

"Благодаря вашей инициативе, мы организовали так называемый "зеленый коридор" (по плодоовощной продукции) на границе. Рост (объемов поставок) овощей и фруктов - темп очень приличный, 35-36%, так что все развивается", - подчеркнул Путин.

Он рассказал, что в Узбекистане помимо "Лукойла" и "Газпрома" активно работают другие российские компании, упомянув в частности, сферу машиностроения.

По оценке российского лидера, в целом динамика развития взаимодействия с Узбекистаном очень хорошая.

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Теги: Россия, Узбекистан, Владимир Путин
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