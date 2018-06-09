Красноярский суд оштрафовал проводницу, заставившую пассажиров на ходу прыгать из поезда

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суд в Красноярском крае оштрафовал на 15 тысяч рублей проводницу, высадившую пассажиров из поезда, который в тот момент продолжил движение, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в марте проводница пассажирского вагона поезда "Москва - Владивосток" на станции Канск-Енисейский в Красноярском крае не подала локомотивной бригаде сигнал о том, что высадка пассажиров не завершена. Из-за этого двум пассажирам по ее требованию пришлось выпрыгнуть из тронувшегося вагона на перрон.

"Из-за незаконных действий проводника пассажиры были поставлены в условия, угрожающие их жизни и здоровью, при этом одна из пассажиров получила ушибы и ссадины", - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Проводница признала свою вину и раскаялась. По ходатайству подозреваемой следователь направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.