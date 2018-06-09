"Роскосмос" анонсировал кадровые изменения на предприятиях отрасли

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - На предприятиях госкорпорации "Роскосмос" в июне готовится ряд кадровых перестановок.

"Речь идет об анонсированных главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным кадровых изменениях для того, чтобы вернуть в руководство отрасли профессионалов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

Собеседник агентства подчеркнул, что "изменения коснутся и глав отдельных предприятий ракетно-космической отрасли".

Ранее высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли сообщил "Интерфаксу", что "Роскосмос" может произвести кадровые перестановки в руководстве Центра Хруничева и РКК "Энергия". Отвечая на вопрос агентства о возможной смене руководителя РКК "Энергия" Владимира Солнцева, источник сказал, что "исключать этого нельзя, решение принимается на собрании акционеров".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 6 июня анонсировал точечные кадровые изменения в руководстве предприятий ракетно-космической отрасли. Также сообщалось о намерении "Роскосмоса" созвать внеочередное собрание акционеров ПАО РКК "Энергия", при этом повестка собрания не уточнялась.