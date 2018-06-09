Памятник создателю первых мотоциклов "Иж" Можарову открыли в Ижевске

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В столице Удмуртии Ижевске установлен памятник создателю первых ижевских мотоциклов Петру Можарову, сообщил председатель городской думы Олег Гарин.

"Сегодня в Ижевске появилось еще одно знаковое место. Памятник Петру Владимировичу Можарову, создателю первых легендарных Ижей!", - написал Гарин в субботу на своей странице в фейсбуке.

Создатель памятника, скульптор Павел Медведев сообщил "Интерфаксу", что одной из задач было показать интеллектуальный потенциал человека и завода. При этом также нужно было отразить дух времени - 1920-1930-е годы - и характер самого Можарова, интеллектуала, закончившего Лейпцигский университет, но в то же время человека "брутального", сильного.

"Сапоги, куртка кожаная и фуражка - характерны для того периода", - отметил Медведев.

По его словам, наиболее сложным было изготовить копию мотоцикла "Иж-7". Мы постарались его сделать максимально близким к оригиналу - детали, размеры выполнялись по точным размерам мотоцикла. Это тоже как часть образа. Нам сложен был очень мотоцикл. Мы никогда такого не делали. Важно было придумать технологию изготовления, чтобы он стал похож на настоящий мотоцикл, многие детали нужно было технически правильно выполнить", - рассказал скульптор.

Бронзовый памятник расположен в центре города. Можаров изображен на гранитном постаменте, опирающимся на руль своего мотоцикла. Рядом с постаментом установлены стелы с информацией о нем и о выпускавшем первые мотоциклы предприятии.

Петр Можаров родился в 1888 году. Работал на Ижевских оружейном и сталеделательном заводах в 1924-1929 годах. Выступил с инициативой организации производства мотоциклов на предприятии и возглавил мотоциклетную секцию, которая произвела несколько образцов. Позже работал в Ленинграде и Москве (в Научном автотракторном институте, НАТИ), разрабатывал мотоциклы для военных. Погиб в Сочи в 1934 году.

7 сентября в Ижевске будут отмечать 130-летие со дня рождения Можарова.