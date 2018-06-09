Главные новости
В РоссииУлюкаева отправили в колонию №1 в ТвериВ РоссииОграниченно годным призывникам разрешат повторно пройти медкомиссиюЭкономикаТитов предложил ввести сбор на импортные вина
В России

Памятник создателю первых мотоциклов "Иж" Можарову открыли в Ижевске

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В столице Удмуртии Ижевске установлен памятник создателю первых ижевских мотоциклов Петру Можарову, сообщил председатель городской думы Олег Гарин.

"Сегодня в Ижевске появилось еще одно знаковое место. Памятник Петру Владимировичу Можарову, создателю первых легендарных Ижей!", - написал Гарин в субботу на своей странице в фейсбуке.

Создатель памятника, скульптор Павел Медведев сообщил "Интерфаксу", что одной из задач было показать интеллектуальный потенциал человека и завода. При этом также нужно было отразить дух времени - 1920-1930-е годы - и характер самого Можарова, интеллектуала, закончившего Лейпцигский университет, но в то же время человека "брутального", сильного.

"Сапоги, куртка кожаная и фуражка - характерны для того периода", - отметил Медведев.

По его словам, наиболее сложным было изготовить копию мотоцикла "Иж-7". Мы постарались его сделать максимально близким к оригиналу - детали, размеры выполнялись по точным размерам мотоцикла. Это тоже как часть образа. Нам сложен был очень мотоцикл. Мы никогда такого не делали. Важно было придумать технологию изготовления, чтобы он стал похож на настоящий мотоцикл, многие детали нужно было технически правильно выполнить", - рассказал скульптор.

Бронзовый памятник расположен в центре города. Можаров изображен на гранитном постаменте, опирающимся на руль своего мотоцикла. Рядом с постаментом установлены стелы с информацией о нем и о выпускавшем первые мотоциклы предприятии.

Петр Можаров родился в 1888 году. Работал на Ижевских оружейном и сталеделательном заводах в 1924-1929 годах. Выступил с инициативой организации производства мотоциклов на предприятии и возглавил мотоциклетную секцию, которая произвела несколько образцов. Позже работал в Ленинграде и Москве (в Научном автотракторном институте, НАТИ), разрабатывал мотоциклы для военных. Погиб в Сочи в 1934 году.

7 сентября в Ижевске будут отмечать 130-летие со дня рождения Можарова.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Удмуртия, Ижевск, Петр Можаров
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Слуцкий ответил на обвинения ФБК о пентхаусе женыСлуцкий ответил на обвинения ФБК о пентхаусе жены
Депутат заявил, что жилье было приобретено законно и фигурирует в его декларацияхПодробнее
 "Роскосмос" анонсировал кадровые изменения на предприятиях отрасли"Роскосмос" анонсировал кадровые изменения на предприятиях отрасли
Перестановки призваны "вернуть в руководство отрасли профессионалов", отметили в госкомпанииПодробнее
 Поймать или купить: суды разбирают дело о подаренных саудовской делегации кречетахПоймать или купить: суды разбирают дело о подаренных саудовской делегации кречетах
Фемида отказалась считать убытками нестандартные затраты на подарки иностранным делегациямПодробнее
 Улюкаева отправили в колонию №1 в ТвериУлюкаева отправили в колонию №1 в Твери
Экс-министр будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима для тех, кого впервые лишили свободыПодробнее
Ограниченно годным призывникам разрешат повторно пройти медкомиссиюОграниченно годным призывникам разрешат повторно пройти медкомиссию
Желающие получат шанс пройти срочную службу, несмотря на первоначальное заключение врачейПодробнее
 Вильфанд на следующей неделе покинет пост директора ГидрометцентраВильфанд на следующей неделе покинет пост директора Гидрометцентра
Специалисту скоро исполнится 70 лет, он намерен занять должность научного руководителя ГидрометцентраПодробнее
 Экс-директор департамента Минкультуры Мазо заочно арестованЭкс-директор департамента Минкультуры Мазо заочно арестован
Ему заочно предъявлено обвинение по делу о хищениях 450 млн рублей у "Эрмитажа"Подробнее
 Горькова обвинили в хищении у "Роснано" на сумму около 200 млн рублейГорькова обвинили в хищении у "Роснано" на сумму около 200 млн рублей
Следствие ходатайствовало об аресте Горькова, прокуратура считает обращение СКР незаконнымПодробнее
 Правительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыПравительство РФ определилось с проектом пенсионной реформы
По данным источников РБК, пенсионный возраст мужчин собрались повысить на 5 лет, женщин - на 8 летПодробнее
 Против топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничествеПротив топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничестве
Обвинение выдвинуто за день до того, как у Андрея Горькова заканчивался срок ареста по первому делуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 июня6 фото
08 июня
Фотохроника 8 июня
Фотохроника 7 июня7 фото
07 июня
Фотохроника 7 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУлюкаева отправили в колонию №1 в ТвериВ РоссииОграниченно годным призывникам разрешат повторно пройти медкомиссиюЭкономикаТитов предложил ввести сбор на импортные винаВ миреБеженцы из зоны ответственности коалиции обратились к властям СирииВ миреНа саммите G7 не поднимали вопрос о возвращении России в группуВ миреТрамп высказался за возвращение России в G8

Собянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018

Свое предложение мэр Москвы объяснил необходимостью разгрузить дороги столицы Подробнее

Российские дипломаты рассказали о трудностях с проверкой сообщений о советском летчике

ФК "Тосно" прекратил свое существование

ФК "Тосно" прекратил свое существованиеКлуб из Ленинградской области является действующим обладателем Кубка России по футболу Подробнее

РЖД незаконно перекладывали на отправителей охрану перевозимых газов

В РФ предложили разрешить валютные операции между резидентами в рамках страхования экспортных кредитов

В результате падения в Грузии автобуса со школьниками в овраг пострадал 21 человек

Рособрнадзор сообщил об улучшении результатов ЕГЭ по математике и географии

СМИ сообщили о подготовке масштабного наступления сирийской армии в Деръа и Кунейтра

В эти провинции перебрасываются тысячи солдат и военная техника Подробнее

Памятник создателю первых мотоциклов "Иж" Можарову открыли в Ижевске

Абрамович отказался продавать "Челси" самому богатому человеку Британии

Абрамович отказался продавать "Челси" самому богатому человеку БританииВ "Челси" отметили, что российский бизнесмен остается приверженным клубу Подробнее

Япония проработает возможность встречи Абэ и Ким Чен Ына во Владивостоке

Прокуратура прекратила дело против студента МГУ за надпись на баннере ЧМ-2018

Прокуратура прекратила дело против студента МГУ за надпись на баннере ЧМ-2018Собранные материалы пройдут дополнительную проверку Подробнее

В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии избитого в Москве студента-медика

Канал HBO заказал съемки приквела "Игры престолов"

"Газпром нефть" сможет восстановить добычу за 1-2 месяца в случае отмены сделки ОПЕК+

Воробьев стал кандидатом в губернаторы Подмосковья от "Единой России"

В "Газпром нефти" предложили дальнейшее сокращение акцизов для снижения цен на топливо

Ким Чен Ын прилетит в Сингапур со своей едой и автомобилями

Путин пообещал помощь молодым губернаторам

Решение по участию ФК "Амкар" в РФПЛ примут 13 июня

В Антарктиде пройдет гей-парад

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru