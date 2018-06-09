В результате падения в Грузии автобуса со школьниками в овраг пострадал 21 человек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В результате падения микроавтобуса со школьниками в овраг на востоке Грузии пострадал 21 человек, сообщили в субботу в министерстве здравоохранения страны.

По информации Минздрава, среди пострадавших, доставленных бригадами "скорой помощи" в реферальный госпиталь города Телави, 12 детей.

Как ранее сообщили грузинские СМИ, микроавтобус с учениками шестого класса одной из тбилисских школ сорвался в овраг в районе Гомборского перевала (регион Кахети), в результате чего погибли четыре человека: ребенок и трое сопровождавших детей на экскурсии взрослых.

МВД Грузии проводит расследование произошедшего. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением.

"Расследование ведется по 7-ой части статьи 276 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что привело к гибели двух или более человек", - заявили в МВД журналистам.

В МВД сообщили, что на данный момент водитель микроавтобуса доставлен на допрос в управление полиции.

В случае подтверждения вины водителя, ему грозит до 10 лет тюрьмы.