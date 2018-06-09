Рособрнадзор сообщил об улучшении результатов ЕГЭ по математике и географии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщила, что школьники лучше справились с Единым государственным экзаменом по математике базового уровня, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным, средний балл участников ЕГЭ по математике базового уровня составил в 2018 году 4,29, незначительно увеличившись по сравнению с прошлогодним (4,24)", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

В пресс-службе напомнили, что ЕГЭ по базовой математике оценивается по обычной для российской школы пятибалльной шкале. Базовую математику в этом году сдавали 567 тысяч участников, что на 24 тысячи больше, чем годом ранее.

В Рособрнадзоре также сообщили, что количество "двоечников" сокращается четвертый год подряд. "В 2018 году не преодолели минимальный порог (3 балла - ИФ) 3,1% участников, что на 0,3% меньше, чем годом ранее", - отмечается в сообщении.

Также в Рособрнадзоре отчитались о предварительных результатах ЕГЭ по географии. Средний результат оказался в этом году на 1,5 балла выше, чем в прошлом году. Географию сдавали 16 тысяч участников, что на две тысячи больше, чем годом ранее. При этом число не преодолевших минимальную границу (37 баллов) по географии по сравнению с прошлым годом снизилось на 2%.

Средний балл по информатике сопоставим с результатами прошлого года, число участников возросло на четверть. "Более 13% участников ЕГЭ по информатике показали результаты в диапазоне 81-100 тестовых баллов", - цитируют в пресс-службе Рособрнадзора руководителя федеральной комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по информатике Сергея Крылова.

По итогам первых экзаменов также сообщается о первых участниках, набравших 100 баллов. Так, по данным пресс-службы Рособрнадзора, уже известно о 64 стобалльниках по географии и 254 - по информатике.