В РФ предложили разрешить валютные операции между резидентами в рамках страхования экспортных кредитов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает разрешить валютные операции между резидентами в случае, если они связанны с заключением договоров страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских или политических рисков.

Соответствующие правительственные поправки (есть в распоряжении "Интерфакса") поступили в Госдуму ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в закон "О валютном регулировании".

Принятый в первом чтении в декабре законопроект предполагал либерализацию правил валютного контроля при страховании российскими экспортерами дебиторской задолженности иностранных покупателей (в случае наступления страхового случая). Законопроектом предлагалось признать резидента (российскую компанию) исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки в том случае, если по договору страхования рисков на его счет зачислены средства по страховой выплате.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, речь идет о получении российским экспортером возмещения суммы не поступившей от нерезидента экспортной выручки от "Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) по выданной им гарантии, поручительству и иному подобному обязательству, что освободит российского экспортера от административной ответственности.

В правительственных поправках, поступивших в Госдуму, предлагается также позволить включить в перечень разрешенных валютные операции между резидентами, связанные с заключением, исполнением, изменением или прекращением договоров страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских или политических рисков. В перечень разрешенных валютных операций также предлагается включить сделки, обеспечивающие исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому контракту перед Внешэкономбанком.

"Поправки подготовлены в рамках решения задачи снижения административной нагрузки на экспортеров, они позволят создать более комфортные условия для расширения несырьевого экспорта из РФ. Данная мера обеспечит достижение к 2024 году объема несырьевого экспорта из РФ до уровня $250 млрд ежегодно", - пояснили в пресс-службе Минфина.