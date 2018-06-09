Объявившего в колонии голодовку Сенцова осмотрел консилиум врачей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Консилиум медиков Лабытнанги в Ямало-Ненецком округе провел обследование находящегося в колонии украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку 26 дней назад, сообщили в пресс-бюро регионального управления ФСИН.

"Вчера проведен очередной консилиум врачей-специалистов Лабытнангской городской больницы. Сенцову проведен ряд клинико-инструментальных исследований. Даны рекомендации по дальнейшему ведению пациента", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что Сенцов "постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание".

Вместе с тем, в пресс-бюро не уточнили состояния здоровья голодающего 27-й день Сенцова и сути врачебных рекомендаций.

Ранее на этой неделе ФСИН признала стабильным состояние Сенцова, который 14 мая объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии за создание в Крыму террористического сообщества. В защиту режиссера высказывались многие российские и зарубежные деятели культуры и политики.