Топ-менеджера "Роснано" Горькова перевели в СИЗО "Матросская тишина"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Обвиняемый в хищении у "Роснано" управляющий директор корпорации по инвестиционной деятельности Андрей Горьков переведен в следственный изолятор "Матросская тишина", где будет содержаться во время ареста.

"Горькова уже увезли из изолятора временного содержания (ИВС) на Петровке и доставили в "Матросскую тишину", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Антон Голышев.

Он уточнил, что в среду, 13 июня защитники подадут апелляционную жалобу на арест их клиента, в которой попросят Мосгорсуд избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Басманный суд Москвы 8 июня санкционировал арест менеджера до 7 августа. Сам Горьков отрицает все обвинения и настаивает на своей непричастности.

Новые обвинения

Горьков должен был выйти на свободу сегодня ночью, так как истекал предельный срок его содержания под стражей по первому уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Однако 7 июня он был переведён в ИВС на Петровке, где следователь СК сообщил ему о возбуждении на него нового уголовного дела и предъявил обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По новому делу он обвиняется в мошенничестве, связанном с хищением около 200 млн рублей, принадлежащих "Роснано" и находящихся на счётах инвестируемой ею компании для развития одного из проектов в области нанотехнологий. Деньги, по словам следователя, находили на счётах банка "Смоленский".

В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка АО "Роснано" лишилось более 738 млн рублей. При этом, как утверждают в СК, из банка накануне отзыва лицензии, были выведены активы в пользу брата Горькова Евгения в виде объектов недвижимости на 400 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки "Роснано" Генпрокуратурой РФ, которая передала материалы председателю Следственного комитета.