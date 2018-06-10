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Визит главы парламента КНДР в Россию состоится 12-15 июня

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Председатель президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ен Нам посетит Россию с визитом с 12 по 15 июня, в ходе которого примет участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к организации визита.

"Визит Ким Ен Нама планируется с 12 по 15 июня. Он примет участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу", - сообщил источник.

Ожидается, что Ким Ен Нам также примет участие в ряде протокольных мероприятий в Москве, сказал он.

Ранее о визите Ким Ен Нама в Москву сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Председатель президиума ВНС КНДР Ким Ен Нам скоро нанесет визит в Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года", - говорилось в сообщении.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Церемония открытия состоится на московском стадионе "Лужники" 14 июня.

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Теги: Ким Ен Нам, КНДР, ЧМ-2018
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