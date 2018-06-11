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Жильцам дома в Хабаровском крае разрешили вернуться в квартиры после взрыва газа

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Специалисты разрешили вернуться в свои квартиры жильцам дома в поселке Октябрьский Ванинского района, в котором в ночь на 9 июня произошел взрыв бытового газа, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

"Пока разрешено заселяться жителям второго подъезда. Там подключили горячее и холодное водоснабжение, восстановили подачу электроэнергии", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что пока непонятна ситуация с первым подъездом, в котором и произошел взрыв. Людей туда не заселяют, вопрос с восстановлением разрушенных конструкций пока решается.

В ночь на субботу, 9 июня в многоквартирном жилом доме поселка Октябрьский Ванинского района произошел взрыв бытового газа. Эпицентр находился предположительно в квартире на втором этаже. Погиб мужчина 1949 года рождения. Еще двое пострадали. Их жизням ничто не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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Теги: Хабаровский край
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