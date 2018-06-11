Главные новости
В миреЯпония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на КурилыСпортРобби Уильямс и Аида Гарифуллина споют в на открытии ЧМ-2018ЭкономикаКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу
В России

59 туристов на внедорожниках застряли в Карачаево-Черкесии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В горах Карачаево-Черкесии после сильных дождей смыло переправу на горной реке Худес, отрезав от внешнего мира 59 туристов, передвигавшихся на 11 внедорожниках.

"Накануне в 22:40 по Москве в Главное управление МЧС России по КЧР поступила информация о том, что в 10 км от села Карт Джурт Карачаевского района на предгорном участке автодороги группа отдыхающих на 11 внедорожных автомобилях проехала бревенчатую переправу через реку Худес в районе "Царских ворот". Однако вследствие поднятия уровня воды в реке переправу смыло", - сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

Туристы приняли решение переночевать в кошаре рядом с переправой, а утром попробовать переехать реку в брод, уточняется в сообщении.

По данным МЧС туристическая группа в составе 59 человек, передвигавшаяся на 11 внедорожниках, отказалась от эвакуации людей без автотранспорта.

"В настоящее время продуктами питания и питьевой водой туристы обеспечены, - говорится в сообщении. - Вместе с тем для переправы автомобилей требуется восстановление участка дороги, находящегося по правую сторону от моста, смытого водным потоком реки".

На месте работает оперативная группа Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона, а также выдвигаются спасатели Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Карачаево-Черкесия, КЧР, МЧС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Иван Ургант не подтвердил получение им израильского гражданстваИван Ургант не подтвердил получение им израильского гражданства
Сообщения о том, что телеведущий репатриировался с женой и детьми, были сегодня растиражированы СМИПодробнее
 Главный редактор российской версии Forbes уволенГлавный редактор российской версии Forbes уволен
Вместо Николая Ускова и.о. главреда назначен шеф-редактор Николай МазуринПодробнее
 Путин провел телефонный разговор с ПорошенкоПутин провел телефонный разговор с Порошенко
В пресс-службе украинского президента заявляют, что лидеры договорились о посещении омбудсменами Украины и РФ содержащихся в заключении гражданПодробнее
 Слуцкий ответил на обвинения ФБК о пентхаусе женыСлуцкий ответил на обвинения ФБК о пентхаусе жены
Депутат заявил, что жилье было приобретено законно и фигурирует в его декларацияхПодробнее
"Роскосмос" анонсировал кадровые изменения на предприятиях отрасли"Роскосмос" анонсировал кадровые изменения на предприятиях отрасли
Перестановки призваны "вернуть в руководство отрасли профессионалов", отметили в госкомпанииПодробнее
 Поймать или купить: суды разбирают дело о подаренных саудовской делегации кречетахПоймать или купить: суды разбирают дело о подаренных саудовской делегации кречетах
Фемида отказалась считать убытками нестандартные затраты на подарки иностранным делегациямПодробнее
 Улюкаева отправили в колонию №1 в ТвериУлюкаева отправили в колонию №1 в Твери
Экс-министр будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима для тех, кого впервые лишили свободыПодробнее
 Ограниченно годным призывникам разрешат повторно пройти медкомиссиюОграниченно годным призывникам разрешат повторно пройти медкомиссию
Желающие получат шанс пройти срочную службу, несмотря на первоначальное заключение врачейПодробнее
 Вильфанд на следующей неделе покинет пост директора ГидрометцентраВильфанд на следующей неделе покинет пост директора Гидрометцентра
Специалисту скоро исполнится 70 лет, он намерен занять должность научного руководителя ГидрометцентраПодробнее
 Экс-директор департамента Минкультуры Мазо заочно арестованЭкс-директор департамента Минкультуры Мазо заочно арестован
Ему заочно предъявлено обвинение по делу о хищениях 450 млн рублей у "Эрмитажа"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 июня6 фото
08 июня
Фотохроника 8 июня
Фотохроника 7 июня7 фото
07 июня
Фотохроника 7 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЯпония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на КурилыСпортРобби Уильямс и Аида Гарифуллина споют в на открытии ЧМ-2018ЭкономикаКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуВ миреКим Чен Ын пригласил Трампа в ПхеньянВ миреМеркель осталась разочарована саммитом G7СпортФеттель выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"

Испания примет более 600 нелегалов, отвергнутых Италией и Мальтой

59 туристов на внедорожниках застряли в Карачаево-Черкесии

В Тбилиси задержали лидера оппозиционной партии

Белый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДР

Белый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДРСаммит начнется с личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в присутствии только переводчиков Подробнее

Российский грузовой паром Petersburg арестовали в порту Таллина

"Яндекс" выкупит с рынка акции на сумму до $100 млн

На этих новостях акции компании подскочили почти на 2% Подробнее

Талибы заявили о намерении освободить всех пленных военных правительственных сил

Прокуратура Мюнхена обвинила Audi в фальсификации данных о выбросах

В домах гендиректора и одного из членов совета директоров концерна прошли обыски Подробнее

В Рособрнадзоре опровергли информацию об аннулировании итогов ЕГЭ по математике

На юго-востоке Москвы на пожаре в жилом доме пострадал один человек

Сборная Сербии прилетела в Калининград

Кабмин РФ предложил упростить процедуру замены тюремного срока на принудительные работы

Правозащитники сообщили о 4 тыс. похищений людей с начала конфликта в Донбассе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru