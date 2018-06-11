59 туристов на внедорожниках застряли в Карачаево-Черкесии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В горах Карачаево-Черкесии после сильных дождей смыло переправу на горной реке Худес, отрезав от внешнего мира 59 туристов, передвигавшихся на 11 внедорожниках.

"Накануне в 22:40 по Москве в Главное управление МЧС России по КЧР поступила информация о том, что в 10 км от села Карт Джурт Карачаевского района на предгорном участке автодороги группа отдыхающих на 11 внедорожных автомобилях проехала бревенчатую переправу через реку Худес в районе "Царских ворот". Однако вследствие поднятия уровня воды в реке переправу смыло", - сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

Туристы приняли решение переночевать в кошаре рядом с переправой, а утром попробовать переехать реку в брод, уточняется в сообщении.

По данным МЧС туристическая группа в составе 59 человек, передвигавшаяся на 11 внедорожниках, отказалась от эвакуации людей без автотранспорта.

"В настоящее время продуктами питания и питьевой водой туристы обеспечены, - говорится в сообщении. - Вместе с тем для переправы автомобилей требуется восстановление участка дороги, находящегося по правую сторону от моста, смытого водным потоком реки".

На месте работает оперативная группа Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона, а также выдвигаются спасатели Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России.