В Ставрополе микроавтобус с пассажирами врезался в опору ЛЭП

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Маршрутный микроавтобус врезался в опору ЛЭП в городе Ставрополе, есть пострадавшие, сообщил агентству "Интерфакс" осведомлённый источник.

"Сегодня на пересечении улиц Мира и Краснофлотской маршрутный микроавтобус №14 столкнулся с опорой ЛЭП. Пострадали 13 человек", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что из них четыре человека решено направить в больницу. "Решается вопрос об их госпитализации", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальными сведениями относительно произошедшей автоаварии.