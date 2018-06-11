13 человек пострадали при ДТП в Ставрополе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Маршрутный микроавтобус врезался в опору ЛЭП в городе Ставрополе, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Сегодня на пересечении улиц Мира и Краснофлотской маршрутный микроавтобус №14 столкнулся с опорой ЛЭП. Пострадали 13 человек", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что из них четыре человека решено направить в больницу. "Решается вопрос об их госпитализации", - сказал источник. По уточненным данным, трое госпитализированы, еще трое направлены на амбулаторное лечение. Всем остальным оказана разовая медицинская помощь.

"Интерфакс" пока не располагает официальными сведениями относительно произошедшей автоаварии.

В то же время Главное управление МЧС по краю на своем сайте сообщило, что авария с участием микроавтобуса "Форд" в Ставрополе произошла в 18:45 по московскому времени.