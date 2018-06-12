В России

На затонувшем в Волге катамаране проходила частная вечеринка

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Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - На катамаране, который столкнулся с баржей в Волгограде, по предварительным данным, проводилась вечеринка, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Во время частного праздника как минимум часть людей была в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели усиливают группировку сил и средств в зоне столкновения судов: поиски ведет спасательный катер, вдоль береговой линии дежурят спасатели. Ранее стало известно, что к работе готовы приступить водолазы.

По предварительным данным, спасатели ведут поиски 10 человек, которые числятся без вести пропавшими после столкновения катамарана с баржей на Волге в Волгограде. Среди них есть как минимум один несовершеннолетний. Один человек погиб, еще семеро - спасены.

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Теги: Волга, Волгоград
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