Власти Волгограда подтвердили информацию об одном погибшем при столкновении баржи и катамарана

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Информацию об одном погибшем, 5 спасенных и 10 без вести пропавших после столкновения катамарана и баржи подтвердили власти Волгоградской области.

"По предварительной информации, в результате столкновения баржи катамарана 1 человек погиб, 5 спасены, еще 10 числятся без вести пропавшими", - сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы администрации Волгоградской области.

По его словам, двое из пяти пострадавших госпитализированы, в настоящее время решается вопрос о необходимости госпитализации еще троих пострадавших.

"В настоящее время МЧС занимается спасательной операцией с катамараном. Полиция и Росгвардия контролируют ситуацию на берегу", - сказал он.

Как передал корреспондент агентства "Интерфакс" с места происшествия, на месте работают 12 судов, к поискам подключены водолазы.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, 9 человек погибли и 5 спасены в результате столкновения катамарана с баржей на Волге в Волгограде. Изначально 10 человек числились без вести пропавшими, один погиб и пятеро - были спасены.