Почти 1,5 тысячи человек привлекли к поискам пассажира катамарана в Волгограде

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Беспилотник с тепловизором и 1,4 тыс. человек продолжают вести поиски еще одного пассажира катамарана, который в понедельник столкнулся с баржей на Волге, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

"Поисковая операция продолжается. Без вести пропавшей числится еще один пассажир катамарана - женщина. Поиски ведут 1,4 тысяч - это сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, представители органов власти. Задействованы 15 водолазов. Кроме того, район происшествия обследует беспилотник, оснащенный тепловизором", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ближайшее время катамаран будет доставлен на берег.

Ранее сообщалось, что 10 человек погибли, пять спасены и один числится без вести пропавшим в результате столкновения катамарана с баржей на Волге в Волгограде. По данному факту Южным следственным управлением на транспорте СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).