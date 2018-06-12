Спасатели эвакуировали застрявших в горах Карачаево-Черкесии туристов с детьми

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В горах Карачаево-Черкесии спасатели провели эвакуацию 62 туристов, в том числе шестерых детей, отрезанных от внешнего мира из-за смытой после дождей речной переправы, сообщил "Интерфаксу" сотрудник ГУ МЧС России по КЧР.

"Переправа людей с одного берега реки Худес на другой осуществляется с помощью пожарной автолестницы. К настоящему времени эвакуация всех туристов завершена", - сказал представитель МЧС.

Как сообщалось, 10 июня в горах Карачаево-Черкесии в 10 км от села Карт Джурт Карачаевского района КЧР после сильных дождей смыло переправу на горной реке Худес, отрезав от внешнего мира около 60 туристов на 11 внедорожниках.